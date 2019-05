NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Cielo plumbeo e temperature globalmente basse rispetto alla media stagionale, fanno da corollario alla seconda giornata della fase aquesiana Memorial calcistico giovanile Socciarelli-Paris.

Il condensato emozioni della sessione, soprattutto nella prima gara riserva alla Categoria Pulcini 2010 Girone B, in cui il Tuscania supera per 4-3 i portacolori locali della Real Azzurra. A rompere l’equilibrio gioco del primo quarto spetta al 12° al tuscanese Vasco De Amcis. Molto si decide nei primi tredici minuti del secondo quarto. Gli ospiti infatti approfittano di una lettura gara incerta dei locali colpendo per ben tre vote: due volte con Pierpaolo Arieti (8° e 11°) ed al 13° ancora con Vasco De Amicis. Rete locale al 14° con Gabriele Olivi. Inutile ma comunque bell’assalto Azzurra che fa ben sperare per il proseguo manifestazione (due reti, altre dieci occasioni, zero subire). In rete Gabriele Carletti al 9° ed un minuto dopo ancora Gabriele Olivi.

Dominio assoluto Pitigliano contro l’Onano nella gara valida per la Categoria Esordienti 2008 Girone B (nove reti e ventidue interessanti azioni in avanti). Apre la goleada la doppietta di Giacomo Grillo (5° e 9° primo quarto) a cui fa eco la rete di Jacopo Piccini all’ultimo giro di orologio. Il secondo quarto si apre con la rete di Mattia Ferrazzani al 5°. Negli ultimi tre minuti di gioco a segno Cristiano Emidi con una doppietta. Il terzo quarto si apre con la rete di Stefano Mattei dopo appena 54 secondi. A segno infine nei minuti di recupero Dante Teckon Keufo e Nicolò Bicocchi. Arriva immediata nello stesso Girone la risposta dei portacolori locali Real Azzurra che superano per 6-0 l’Indomito Bolsena creano diciassette belle azioni di sviluppo gioco. 4-0 nel primo quarto con doppiette di Tommaso Bruti (5° e 14°) e Tommaso Barbini (6° e 9°). Dopo un secondo quarto con sei occasioni goal ma nessuna rete, Tiberio Bruti allarga la forbice vantaggio al 2° del terzo quarto. Al primo minuto di recupero in rete Dragos. Nel Girone B Categoria Primi calcio 2012-2013, infine, esordio positivo per la Real Azzurra blu 2012 che supera di goleada (7-0) la Fonte Belverde. Protagonista Elia Sartucci autore di quattro reti, seguito a ruota da Andrea Luciani e Andrea Macchiesi.