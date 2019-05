NewTuscia – VITERBO – Si è svolto a Viterbo per iniziativa dell’Associazione inquilini e assegnatari (Asia-Usb) un incontro di ricostruzione delle vicende dell’edilizia popolare e delle lotte per il diritto alla casa a Viterbo negli ultimi decenni.



Nel corso dell’incontro sono stati esaminati, documentati ed approfonditi diversi argomenti, con la testimonianza diretta di chi intensamente prese parte a quelle esperienze di denuncia e di lotta per i diritti di tutti.

In particolare:

1. Alcuni lineamenti di storia normativa ed amministrativa dell’edilizia popolare in Italia con particolar riferimento al territorio provinciale di Viterbo.

2. La gestione nel corso dei decenni dello Iacp (Istituto autonomo case popolari) di Viterbo, attualmente ridenominato Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale).

3. Alcuni lineamenti della storia urbanistica, economica, politica, amministrativa ed anche giudiziaria del territorio viterbese negli ultimi decenni e le specifiche relazioni con il tema del diritto alla casa e della gestione delle istituzioni preposte all’edilizia popolare.

4. Alcune esperienze viterbesi di inchiesta e di lotta per il diritto alla casa e per la giustizia sociale; per la difesa, il controllo e la gestione democratica dei beni comuni; per la programmazione e gestione sociale e non speculativa del territorio, dell’urbanistica e dell’edilizia; contro il regime della corruzione e i poteri criminali.

5. La riproposizione ed articolazione di un modello interpretativo della realtà altolaziale come caratterizzata dall’interazione tra modello di sviluppo di servitù (monocolturali, militari, energetiche, speculative), regime della corruzione e penetrazione dei poteri criminali.

Scopo primario dell’incontro ricostruire un quadro d’insieme e la concreta storia della gestione del territorio, dei conflitti sociali, dell’edilizia popolare e delle lotte per la casa a Viterbo, al fine di trarne adeguati elementi di conoscenza da utilizzare come strumenti e materiali per le iniziative attuali per il diritto all’abitare.



L’Associazione inquilini e assegnatari Asia-Usb, che sta già svolgendo una rilevante iniziativa nel territorio di Tuscania, sta infatti estendendo e sviluppando la sua azione per il diritto alla casa in tutta la provincia ed in particolare anche nella città e nelle frazioni di Viterbo, valorizzando le esperienze e le riflessioni, le inchieste e le lotte già svolte in passato.

Sportello As.I.A. Usb Viterbo