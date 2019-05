Due sconfitte per l’Etruria calcio

NewTuscia – BOLSENA – Due sconfitte in altrettante gare realizzano un fine settimana calcistico settore giovanile Etruria calcio tutto da dimenticare. Nel Girone A Campionato regionale Under 17, i ragazzi allenati dal Tecnico Mauro Raspoli vengono superati per 2-0 sul terreno di gioco della SSDARL Time Sport RomaGarbatella. Domenica 19 Maggio alle ore 11.00 presso lo Stadio Comunale di Grotte di Castro (manto in erba) prevista gara contro una ASD FC Massimina vittoriosa a domicilio per 5-1 con l’SSD Atletico Acil ia arl. Sarà sufficiente ai viterbesi un solo punto per centrare l’obiettivo salvezza all’ultima giornata. Nel Girone A Campionato regionale Under 15, infine, i ragazzi del Tecnico Danilo Casaccia vengono superati per 5-1 sul terreno di gioco dell’ASD Leocon (in rete Damiano Pepe). Domenica 19 Maggio alle ore 11.00 finale di stagione di fronte al pubblico amico del Dario Dante Vitali (manto in erba) contro un Monterosi FFC SSD arl che ha superato a domicilio per 2-1 l’ASDFC Massimina.