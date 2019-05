1000 miglia, divieti di sosta e modifiche alla viabilità a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – In occasione della 37esima rievocazione storica 1000 Miglia, preceduta dalle iniziative Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2019 e Ferrari Tribute to 1000 Miglia, il Comando di Polizia Locale ha predisposto per venerdì 17 maggio l’apposita ordinanza (n. 213/2019) con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione e della sosta veicolare.

Queste le principali:

dalle ore 5 fino al termine della manifestazione, previsto per le ore 12 circa, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via San Pietro, via e piazza San Pellegrino, piazza san Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine (tratto da via Macel Maggiore a via San Lorenzo), via San Lorenzo;

in via San Pietro, via e piazza San Pellegrino, piazza san Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine (tratto da via Macel Maggiore a via San Lorenzo), via San Lorenzo; dalle ore 6 fino al termine della manifestazione, previsto per le ore 12 circa, interdizione temporanea della circolazione veicolare al momento del transito delle vetture partecipanti alla manifestazione, lungo il seguente percorso: strada Cimina SP1 (tratto di competenza), via Santa Maria in Gradi, viale A. Diaz, via Vetralla, via san Pietro (in senso contrario), piazza degli Orfani, via e piazza san Pellegrino, piazza san Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine (tratto interessato), via San Lorenzo, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, via Matteotti, piazza della Rocca, piazzale Gramsci, via Garbini, via A. Moro, Cassia Nord (tratto di competenza).

Il controllo “a timbro” avverrà in piazza del Plebiscito.