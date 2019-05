World Top Model, vince la viterbese Elena Martinengo

NewTuscia – VITERBO – Platea gremita ieri sera alla discoteca Subway per la tappa viterbese del World Top Model. Il prestigioso concorso internazionale, che da ventinove anni lancia nuove modelle nel mondo della fashion industry, è approdato per la prima volta nella Città dei Papi ed ha incoronato la viterbese Elena Martinengo. Capelli castani, occhi azzurri e un portamento da professionista, Elena accederà, insieme alle altre nove aspiranti modelle selezionate, alla finale italiana prevista a settembre nel Salento.

Durante la serata organizzata dalla Background Academy di Viterbo e condotta da Marco Senise – noto volto Mediaset – con l’affiancamento di Laura Montemari, ventinove ragazze hanno sfilato davanti ad un’attenta giuria formata da talent scout ed imprenditori e capeggiata da Fiore Tondi, storico Patron di World Top Model.

Oltre a celebrare la bellezza e a fornire un affidabile trampolino di lancio per le partecipanti che aspirano a diventare professioniste della moda, l’evento è stato anche una prestigiosa vetrina per Elisabetta Petroselli, Impavide e Favolose, Kokoro Brands, Too Italy e Jeans Bags: tutti stilisti locali che ieri sera hanno presentato le loro nuove collezioni, fortemente improntate alla creatività e all’ecosostenibilità.

L’applauso finale è stato per Antonella Polini, Art Director della Background Academy, che è riuscita a portare in città un evento di caratura internazionale, creando un team di professionisti locali che ha permesso alla serata di svolgersi in maniera impeccabile e piacevole, fornendo un intrattenimento di livello a tutti i numerosi presenti.