Viterbo: Successo di partecipanti ai Campionati di Società Interprovinciali della categoria Ragazzi/e

Si è svolta a Viterbo, presso l'impianto cittadino del Campo Sportivo Scolastico, la 1^ prova (fase Interprovinciale) dei Campionati di Società riservati alla categoria Ragazzi/e ed in concomitanza anche la 2^ prova del Trofeo Esordienti provinciale con lo svolgimento di un Biathlon e Triathlon.

Finalmente gremite le tribune dell’impianto viterbese dai numerosi genitori e familiari a fare il tifo ai numerosi e giovanissimi atleti presenti, che impegnati sul campo di gara, hanno dato vita a sfide molto emozionanti.

Presente al gran completo la formazione locale del Capoluogo, la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che è riuscita a portare sul podio numerosi atleti sia nella categoria Ragazzi/e che in quella Esordienti.

Nella Categoria Ragazze 3 primi posti con Melita Bertoccini nel Biathlon Marcia-Lungo, Giulia Mecarini Marcia-Vortex e Sara Petti nei 1000-Lungo. Bene Sara Cianchelli 2^ nella Marcia-Vortex, e 3° posto per Cristina Cecala e Sara Passamonti. Tra i maschi nella categoria Ragazzi 2° posto per Cristian Pagnottella, Alessandro De Marchis, Andrea Spiti e 3° posto per Michele Fastella e Federico Frau.

Nel Trofeo provinciale Esordienti vince Iris Cancellieri gli 8/9F e Riccardo Paoluzzi nei 10/11M, 2° posto per Leonardo Rondini nei 6/7M, Emanuele Cerocchi negli 8/9M ed Emma Trombetta nei 6/7F e 3° posto negli 8/9M per Damiano Paoluzzi.