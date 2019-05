Terziario Donna Confcommercio Lazio Nord. Le imprese femminili in Italia ad oggi sono 1,3 milioni, in aumento del 2.7% rispetto a 5 anni fa

NewTuscia – VITERBO – Secondo l’analisi “Donne imprenditrici in una economia e in una società che cambia”, realizzata da Confcommercio in collaborazione con Unioncamere, le imprese femminili in Italia ad oggi sono 1,3 milioni, in aumento del 2,7% rispetto a 5 anni fa, generando occupazione per oltre 3 milioni di addetti. Le aziende guidate da donne “vivono” meno anni rispetto a quelle maschili. E’ esattamente il contrario di ciò che accade in demografia, dove le donne hanno una speranza di vita di ben 4,5 anni superiore a quella degli uomini. Tra le imprese femminili, quelle definite giovanili, under 35, incidono di più rispetto alle maschili (12,4% contro 8,6% per il totale economia).

Il 47% delle donne che fanno impresa nel terziario sono spinte dal desiderio di valorizzare le proprie competenze e puntano al successo personale più che economico contro il 38% degli uomini. Il 14% delle imprenditrici soffre la conciliazione lavoro e famiglia e il 55% investe nella relazione con i clienti. Il 52% delle donne a capo di un’impresa ha a cuore il benessere dei dipendenti. Le donne che diventano imprenditrici hanno un effetto moltiplicativo sui consumi più degli uomini che diventano imprenditori: 2,2 volte rispetto a 2,1. Inoltre se le potenziali imprenditrici diventassero effettive genererebbero 1 miliardo in più di consumi rispetto all’analogo caso per gli uomini.

Nella nostra provincia il totale delle imprese registrate presso la Camera di Commercio nel 2018 ammontano a 37.964 registrando un calo del -1,2% dal 2011 ad oggi e le imprese femminili ammontano a 10.463 registrando un calo del -3,5%. Tuttavia la percentuale di imprese “rosa” registrate nella Tuscia (27.6%) resta più alta rispetto alla media regionale (Lazio 22%) e nazionale (Italia 22%).

“A motivare l’impresa femminile è soprattutto la voglia di fare emergere le proprie competenze e le proprie idee innovative – ci dice Leonardo Tosti Presidente Confcommercio Lazio Nord -. In Confcommercio le imprese femminili associate rappresentano oltre il 30% dell’intera base associativa con oltre 250.000 imprese iscritte- e circa 70 gruppi territoriali- che si sono affidate alla nostra Associazione per vedere le proprie idee svilupparsi e presso la quale cercare il giusto supporto”.

“Affidandosi alla nostra Associazione è possibile trovare tutto l’aiuto possibile per chi vuole intraprendere l’attività imprenditoriale – ci spiega la Presidente Gruppo Terziario Donna L. N. Barbara Spinelli – dai servizi di start- up, ai finanziamenti, dalla formazione qualificante a quella mirata alla cultura d’impresa.

Il nostro direttivo è composto da imprenditrici della Provincia che operano nei diversi settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni con le quali sviluppiamo idee e progetti che aiutano le donne a seguire le proprie aspirazioni.

Il nostro Gruppo T.D. è sensibile all’Economia della Bellezza virtuosa e del progresso, vuole premiare merito e capacità ovunque risiedano, creare consapevolezza vincendo la paura del declino e combattendo per una società giusta”. Prendi un appuntamento e parlaci della Tua Idea di Impresa. I nostri uffici Ti aspettano dal lunedì al venerdì 9.00/13 – 15.30/17.30 – Tel. 0761/1521636 – confcommerciolazionord.viterbo@gmail.com