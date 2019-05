Roma, Palozzi: “Siparietti mediatici Raggi non incantano cittadini”

NewTuscia – ROMA – “La sindaca dei social network, Virginia Raggi, ha postato il video di un sopralluogo al quartiere Aurelio in cui chiede personalmente spiegazione agli operai in merito a un intervento non a norma su un marciapiede.

E’ chiaramente un modo per distogliere l’attenzione mediatica, peraltro inutilmente, dai danni che l’amministrazione grillina sta compiendo sulla città di Roma e sui cittadini, da tre anni vittime delle inefficienze e dell’inadeguatezza del Campidoglio grillino. Consigliamo alla Raggi di evitare nuove passerelle social e dedicarsi fattivamente al governo della Capitale”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.