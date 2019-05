Il punto sulla 34° giornata di Eccellenza

NewTuscia – VITERBO – Nell’ultima giornata di campionato in programma il derby viterbese nel quale il Montalto liquida il Ronciglione United, anche se entrambe giocheranno comunque i play out per evitare la retrocessione.

Ecco tutto il punto della giornata con i verdetti.

Bene la Team Nuova Florida (73 punti): sbanca 3 a 2 il terreno del Campus Eur (42) che non aveva più traguardi da raggiungere, mentre gli ospiti invece sono la migliore formazione dell’eccellenza dato che il Tor Sapienza (vincitore del girone B) ha conquistato 12 punti di meno rispetto alla formazione guidata da Bussone. In rete Iossi, Mirko Troccoli e Tisei, mentre per i padroni di casa Bussi e Iacobucci.

Si conferma al secondo posto, e centra i play off, la Valle del Tevere (69), che supera sul suo terreno il Civitavecchia (31) condannato ai playout. Doppietta di Danieli per i padroni di casa nel primo tempo, poi distanze accorciate da Chiarialetti con un calcio di rigore nella ripresa. La Valle del Tevere giocherà di nuovo sabato a Fucecchio per i play off, il Civitavecchia invece sarà ai play out contro il Montalto.

Il Real Monterotondo Scalo (68) supera 3-1 l’Almas Roma (16) retrocesso da tempo. In rete Nardecchia nel primo tempo, mentre nella ripresa De Domicis siglava una doppietta e portava le reti a tre; Centrella portava a casa il gol della bandiera.

L’Astrea (60) riposava.

Montespaccato (51) travolto in casa 3-0 dall’Eretum Monterotondo (55), in rete Triscia (doppietta) e Tiscione.

Cynthia (37) Sporting Genzano (44) termina 1 a 1. Vartolo portando in vantaggio i locali fibchè Valente, su calcio di rigore, trova il pareggio.

L’Atletico Vescovio (32) batte 4 a 3 l’Unipomezia (43). Da notare la tripletta di Palazzolo per l’Atletico Vescovio che dovrà disputare i play out contro il Ronciglione Unietd.

Il Villalaba Ocras Moca (38) batte 1-0 il Bricofer Casal Barriera (41). Compagini comunque già salve.

Il Montalto (30), che dovrà affrontare il Civitavecchia, ha battuto davanti ai propri sostenitori 2 a 0 il Ronciglione Unietd (26) nel derby viterbese. Quest’ultimo si troverà alle prese con l’Atletico Vescovio.