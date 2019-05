“Premio per lo sviluppo sostenibile 2019”. Non solo alle imprese, ma anche alle città green

NewTuscia – ROMA – Non solo le imprese della green economy, ma anche le città che hanno avviato interventi di qualità ambientale. L’undicesima edizione del Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2019 apre infatti la partecipazione, nella sezione green city, alle amministrazioni locali virtuose. Il Premio, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo, nell’ edizione 2019 è articolato in tre sezioni, Green City, Economia Circolare, Energie rinnovabili. Il Premio ha avuto l’adesione del Presidente della Repubblica negli anni dal 2009 al 2018, si attende ora la conferma di tale prestigiosa adesione anche per l’edizione del 2019.

“In questo undici anni -ha detto Edo Ronchi- Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile– abbiamo visto crescere in numero e qualità le imprese della green economy che hanno partecipato al premio. Quest’ anno abbiamo voluto estendere la platea dei potenziali partecipanti anche alle Amministrazioni locali in quanto la qualità ecologica delle città è sempre più un fattore decisivo per la vita dei cittadini”.

La Sezione del Premio per le Green City è organizzata in collaborazione con il Green City Network. Al Premio possono partecipare le città, attraverso le loro Amministrazioni locali, che abbiano almeno realizzato o avviato la realizzazione di un intervento di elevata qualità ambientale, o di utilizzo di risorse in modo efficiente e circolare, o di contrasto al cambiamento climatico.

La Sezione del Premio Economia circolare, rivolta alle imprese, è organizzata in collaborazione con il Circular Economy Network. Al Premio possono partecipare imprese che abbiano realizzato o avviato progetti innovativi negli ambiti di: simbiosi industriale; prolungamento dell’uso e la riparabilità dei prodotti; uso condiviso di beni e servizi; riduzione del consumo di materie prime; utilizzo di materie prime seconde; riduzione della produzione di scarti e di rifiuti; riciclo dei rifiuti; ecodesign; bioeconomia rigenerativa.

Per la Sezione Energie rinnovabili, rivolta alle imprese, possono partecipare imprese che abbiano realizzato o avviato progetti innovativi negli ambiti di: produzione di elettricità, carburanti e calore da fonti rinnovabili; generazione distribuita; accumulo di energia da fonti rinnovabili; distribuzione e utilizzo locale di energia da fonti rinnovabili.

Trenta sono i Premi assegnati: per ciascuno dei tre settori indicati è assegnato il “Primo Classificato – Premio sviluppo sostenibile 2019”, con una targa di riconoscimento e un attestato con la motivazione; sono assegnati e premiati con una targa di riconoscimento altri 9 soggetti, amministrazioni o imprese per ciascuna delle tre sezioni, indicati come Segnalati tra i migliori di ciascun settore.

La cerimonia di premiazione avverrà durante un evento pubblico durante la Fiera di Ecomondo a Rimini il giorno 7 novembre 2019 . Tutte le imprese e Amministrazioni locali premiate e segnalate

Info sul sito: premiosvilupposostenibile.org