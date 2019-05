Mercoledì convegno in Camera di Commercio su acqua, sviluppo e cambiamenti climatici

NewTuscia – TERNI – “Parlare di risorse idriche significa affrontare il tema della loro disponibilità tra le esigenze primarie dell’uomo, lo sviluppo economico e la salvaguardia dell’ambiente”. A dirlo è il presidente del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Massimo Manni che a proposito della Settimana nazionale della Bonifica, in corso anche a Terni, sottolinea i temi che verranno affrontati mercoledì prossimo, 15 maggio, nel convegno “ACQUA è ….. i Consorzi di Bonifica, protagonisti per lo sviluppo dei territori” in programma dalle 9 alle 13 alla Camera di Commercio di Terni.

“In uno scenario in cui diminuiscono le disponibilità idriche e cresce la domanda di acqua – spiega Manni – l’agricoltura è fra i settori chiamati a fare la propria parte sul versante del risparmio e della salvaguardia delle risorse. Può farlo rimodulando i consumi grazie alla ricerca scientifica. Basti pensare ai vantaggi dei sistemi di supporto alle decisioni o all’agricoltura di precisione che consiste nell’applicare metodi irrigui ad alta efficienza e al dosaggio dei volumi in rapporto a spazio e tempo”.

Durante il convegno si parlerà anche di scenari più estesi, a cominciare dall’urgenza di una gestione sostenibile dell’acqua, a causa della crescita demografica e dei cambiamenti climatici in corso. Nel prossimo futuro si accentuerà lo squilibrio tra domanda e disponibilità di risorsa idrica.

I lavori saranno aperti da Carla Pagliari, direttore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e dopo i saluti delle autorità invitate si passerà agli interventi dei relatori. Parleranno il prof. Federico Rossi, presidente del corso di Laurea di ingegneria industriale – PSD – TERNI (“Soluzioni e tecnologie per la salvaguardia idrogeologica”), l’ing. Andrea Sconocchia, responsabile della commissione Ambiente e Territorio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Terni (“Aspetti ambientali associati alla gestione delle bonifiche idrauliche”).

Altri relatori saranno l’ing. Francesca Todisco, docente di Idraulica e Gestione delle Risorse Idriche, DSA3, all’Università degli studi di Perugia (“Irrigazione di precisione e risparmio idrico in agricoltura”), Stefano Lupi, presidente regionale Fair Play Umbria (“Le palestre sull’acqua”). Le conclusioni saranno affidate al presidente del Tevere-Nera Massimo Manni. (ptn 294/19 11.01)