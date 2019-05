Italia: mense scolastiche carenti dal punto di vista igienico-strutturale, servono più controlli per la tutela dei più piccoli

NewTuscia – L’educazione alimentare, fondamentale per il mantenimento del benessere dell’organismo, si impara durante l’infanzia.

Le basi di una buona educazione alimentare dovrebbero essere seguite da tutti, invece risulta paradossale come, nei paesi industrializzati, vi sia spesso un apporto non sufficiente dei nutrienti indispensabili, prevalentemente perché si tende a mangiare male e troppo.

Una corretta educazione alimentare dovrebbe diventare un tema cardine all’interno degli istituti scolastici, i quali purtroppo non si stanno dimostrando all’altezza del compito.

A tale riguardo, un gran numero di famiglie era in attesa della pronuncia da parte del Consiglio di Stato, circa il diritto di portare il pasto da casa nelle scuole.

Il diritto delle famiglie di educare il palato dei propri figli

Sicuramente ogni genitore ha il diritto di gestire l’educazione alimentare dei propri figli. Al di là di questo aspetto, la difficoltà sta nella mancanza di fiducia verso le mense scolastiche, che troppo spesso suscitano scalpore per la cattiva gestione del servizio.

Questo ha portato le forze dell’ordine ad effettuare dei controlli a campione su un elevato numero di mense scolastiche situate su tutto il territorio nazionale.

Si è scoperto così che 81 mense su 224 presentavano delle criticità sul fronte igienico-strutturale, tanto che 7 sono state chiuse.

Più di 500.000 euro di sanzioni, 2 tonnellate di alimenti sequestrate per mancanza di indicazione circa la provenienza degli stessi, l’inadeguatezza degli ambienti preposti alla conservazione dei prodotti, la cui scadenza non risultava rispettata. Ad aggiungere ulteriore orrore alla già critica situazione si aggiunge la presenza di parassiti e di animali all’interno delle mense.

Stando ai dati aggiornati a dicembre, sono state 14 le violazioni penali e 95 le infrazioni amministrative.

La classifica degli orrori

Tra le città che occupano i primi posti nella classifica dei casi più critici ci sono Roma, Pescara, Livorno, Brindisi e Chieti.

Nel mese di ottobre, a Roma, son state chiuse due scuole materne e una media a causa di un’infestazione di topi.

Alcuni istituti di Livorno e Pescara sono stati invece oggetto di sanzioni a causa delle scarse condizioni igienico-strutturali dei centri cottura.

Alcune scuole di Chieti sono invece state denunciate per aver somministrato alimenti diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

Uno dei casi più gravi si è invece verificato a Brindisi, dove sono stati somministrati dei panini contaminati dagli insetti e dai parassiti.

Ma cosa dice la legge in merito alla ristorazione in ambito scolastico?

Ristorazione scolastica: cosa recita la legge

Dalle indagini svolte dai Nas è dunque emerso che, nella maggior parte dei casi, le criticità riguardano i locali mensa, spesso carenti sul fronte igienico e quindi insidiosi.

In realtà, in Italia, la normativa che disciplina la ristorazione scolastica è particolarmente ferrea. La normativa di riferimento, ovvero le “indicazioni per organizzare e gestire il servizio di ristorazione, per definire il capitolato d’appalto e fornire un pasto adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età, educando il bambino all’acquisizione di abitudini alimentari corrette”, approvata dal Ministero della Salute, stabilisce che debba essere la ASL ed svolgere le seguenti operazioni:

sorveglianza delle caratteristiche igienico-nutrizionali dei pasti

vigilanza sulla conformità alle normative vigenti

attività di verifica, ispezione e audit

Oltre alla ASL, anche il Comune o la scuola paritaria svolgono un ruolo importante, poiché devono effettuare dei controlli per garantire la qualità merceologica dei alimenti, il rispetto delle porzioni e la buona organizzazione e conduzione del servizio.

Sono inclusi nella legge di riferimento anche la sicurezza degli ambienti deputati alla preparazione dei pasti, il locale mensa, le attrezzature impiegate per il trasporto e la preparazione dei pasti, la conservazione, al riparo di qualsiasi rischio di contaminazione, dei cibi.

Tra i materiali più utilizzati nel settore proprio allo scopo di soddisfare i requisiti delle norme HACCP i sono:

il polietilene ad alta densità (HDPE)

il PP (Polipropilene)

Si tratta di materiali che, anche ad alte temperature, rimangono inalterati e quindi si rivelano adatti al contatto con gli alimenti (qui un esempio).

Speriamo quindi che il futuro della ristorazione scolastica sia caratterizzato da un maggior utilizzo di questi materiali.