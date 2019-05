Ingombranti, sospensione conferimento all’ecocentro fino al 18 maggio

NewTuscia – VITERBO – Si ricorda che fino al prossimo 18 maggio non sarà possibile conferire ingombranti (avviabili a TMB – CER 200307) al centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano. Sospeso anche il servizio di prenotazione per il ritiro gratuito a domicilio. La raccolta stradale straordinaria domenicale torna domenica 19 maggio, a La Quercia, in piazza Federico II Imperatore. Sarà possibile conferire nuovamente gli ingombranti all’ecocentro a partire da lunedì 20 maggio. In tale giorno ripartirà anche il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Come già comunicato, la sospensione dei servizi riguardanti gli ingombranti è dovuta alla sospensione temporanea della raccolta di tali rifiuti da parte di Ecologia Viterbo srl, per interventi di manutenzione all’impianto di smaltimento. Di conseguenza, Viterbo Ambiente non può effettuare il servizio di raccolta presso l’ecocentro di Grotte Santo Stefano e il ritiro domiciliare.