Cotral: Giro d’Italia, deviazioni di percorso e modifiche al servizio

NewTuscia – ROMA – In occasione del passaggio del Giro d’Italia nel Lazio, nei giorni del 14 e del 15 maggio, alcune importanti arterie e strade secondarie saranno interdette al traffico. Il servizio Cotral in alcuni casi sarà sospeso durante il passaggio degli atleti, in altri le corse saranno deviate su percorsi alternativi. Nei Comuni di Frascati e Terracina (arrivo di tappa) saranno spostati temporaneamente anche i capolinea di partenza e arrivo delle corse. Le zone interessate da interdizioni o modifiche alla viabilità sono la provincia di Viterbo, quella di Roma con particolare riferimento ai Castelli Romani e all’area Tiburtina e la provincia di Latina.

L’azienda invita i propri clienti a consultare l’app Bus Cotral prima di mettersi in viaggio per verificare quali corse saranno soppresse e quali invece effettueranno servizio regolare.

Le principali deviazioni di percorso sono invece disponibili nella sezione News del sito cotralspa.it o sull’account twitter @BusCotral.