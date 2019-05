Calcio, sabato a Vignanello spazio al memoral Patrizia Potenza

NewTuscia – VIGNANELLO – Settimana di attesa in casa della Polisportiva Monti Cimini per il fischio d’inizio dell’ottava edizione del memorial Patrizia Potenza, omaggio che il club riserva alla mamma di un ex calciatore del club cimino, morta di tumore e che per la comunità locale rappresenta un forte momento di aggregazione.Si gioca sabato18 maggio al “Comunale” di Vignanello, fischio d’inizio alle 16, protagonista che affronterà la squadra delle vecchie glorie della Polisportiva Monti Cimini (allenatori e dirigenti del club) è la squadra dello Sparta Prati, allenata da mister Sandro Serranti e composta da avvocati della capitale che partecipano al campionato Iustitia, importante torneo dei legali del Foro romano.

Per la cronaca sarà una sorta di rivincita dell’edizione 2018, visto e considerato che le due formazioni giocarono la finale per la conquista del trofeo e ad avere la meglio fu la squadra di casa. In campo fra gli altri anche i tre presidenti della PMC, ovvero Pecci, Torroni e Patrizi.