Anteprima Etrusca a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Inizia il countdown per “Anteprima Etrusca”: l’evento di apertura della Kermesse “Il Mese Degli Etruschi” è stato infatti confermato per il 1° giugno, nella suggestiva cornice di Etruscopolis, l’antica ed affascinante cava di macco trasformata dalla sapiente maestria dell’indimenticato Omero Bordo in un museo didattico all’etrusca.

Si partirà alle 18:00 con la presentazione di due libri, “Gli Etruschi tra noi” di Fabio Carlotti ed “A Tavola Alla Banditaccia” di Laura Pastore, con la partecipazione del maestro Ennio Tirabassi.

Dalle 20:00 prenderà avvio la serata etrusca, in una formula mai vista prima: due guide accompagneranno i visitatori alla scoperta di Etruscopolis, che per l’occasione sarà popolato di antichi etruschi, artisti all’opera, ceramisti, ballerine; sembrerà davvero di addentrarsi in un’altra dimensione, un viaggio nel tempo all’interno del mondo dei nostri avi, ricco di colpi di scena.

Il coordinatore dell’evento, Alberto Tosoni, assicura che sarà davvero una esperienza indimenticabile, ed aggiunge: “La serata, già molto ricca, sarà resa esplosiva da musica dal vivo, una irriverente commedia del Teatro Popolare di Tarquinia, la rievocazione del rito dell’aruspicina ad opera della compagnia delle Etruscherie di Bibbona, un flautista ipnotico, un delizioso apericena etrusco nell’apposita area food&beverage e molte altre sorprese che saranno svelate nelle prossime settimane. Un immenso grazie va’ ai nostri sponsor, che permettono tutto questo e che ci stanno aiutando per realizzare un evento davvero indimenticabile”.

Per info tel 3279461854 – mail ilmesedeglietruschi@gmail.com