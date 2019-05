Sconfitti in casa i Rams Viterbo under 15

NewTuscia – VITERBO – Sabato 11 maggio, sul campo da baseball viterbese “G. Massini”, si sono incontrate le squadre Under 15 dei Rams Viterbo e Dolphins Anzio.

Dopo un inizio un po’ difficile, i ragazzi della Stella Vittoria, a metà partita, sono riusciti a raggiungere gli avversari sul punteggio di 9-9, facendo anche delle buone giocate difensive.

Nell’ultimo inning c’è stato, purtroppo, il tracollo dei viterbesi. I Dolphins mettono a segno ben cinque punti e fissano il punteggio finale sul 14 a 9 in loro favore.

Tutto sommato la partita è stata equilibrata per gran parte del tempo e si sono viste giocate apprezzabili sotto il profilo tecnico sia in attacco che in difesa, segno di una costante crescita dei ragazzi e frutto dell’ottimo lavoro che sta facendo il team tecnico.