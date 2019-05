Michela Meschini di Viterbo vince la prima tappa di Un Volto per Fotomodella

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Michela Meschini vince la prima tappa di Un Volto per Fotomodella a Viterbo.

Grande euforia nella serata che si è svolta all’agriturismo Monteparadiso per celebrare la bellezza a tutto tondo per uno dei concorsi dei bellezza più famosi d’Italia. Il tutto in collaborazione con l’elegante Sarajò Mariotti (indossatrice e docente di portamento) e l’associazione culturale Faja Loby.

Le ragazze hanno sfilato con gli abiti della stilista Elena Rodica Rotaru.

Un Volto per Fotomodella è giunto quest’anno alla 35° edizione.

Marcia Sedoc, promotrice ed organizzatrice in esclusiva per la Regione Lazio del concorso ha presentato, insieme al brillante showman Krassym, la prima tappa delle tante che, dal Lazio, porteranno le più belle miss di Un Volto per Fotomodella alla finale nazionale del prossimo 7 settembre a Fiuggi.

Un’attenta giuria, formata dall’artista viterbese Laura Leo, dalla modella Maria Cristina Bell Garcia, Maria Pereira (presidente scuola calcio Asd Brasil), Alberto Festa (produttore cinematografico e discografico) e Gaetano Alaimo (giornalista), ha scelto le tre ragazze che sono andate ad ottenere le fasce.

Alla fine ha vinto Michela Meschini, 23 anni di Viterbo, davanti a Martina Baldinelli (20 anni di Corchiano) e Denise Capodiferro, 16 anni di Roma.

L’appuntamento è per la seconda tappa di Un Volto per Fotomodella.