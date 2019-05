Latina, rifiuti. Replica a Lorenzo Zaccheo di Terra Pontina

NewTuscia – LATINA – In merito alle dichiarazioni del presidente di Terra Pontina, Lorenzo Zaccheo, su un presunto caos rifiuti a Latina, arriva la replica del consigliere comunale di Latina Bene Comune, Gianni Rinaldi, vice presidente della commissione Bilancio.

“Si tratta di affermazioni lontane dall a realtà. E spiego anche perché. L’aumento del costo di conferimento alla Rida Ambiente di Aprilia (di 5,41 euro a tonnellata) non ha influito in alcun modo sul costo della Tari 2019 del Comune di Latina. Al contrario, ciò è avvenuto in altri comuni della provincia: come mai il presidente di Terra Pontina non ne ha parlato? Forse non era correttamente informato. In tal caso, avrebbe dovuto farlo prima di lanciarsi in ipotesi fantasiose”.

“Il Comune di Latina – spiega ancora Rinaldi – in merito all’aumento dei costi di conferimento ha chiesto chiarimenti, come già fatto per le rivalutazioni degli anni passati, ma come emerso durante la commissione in fase di approvazione delle tariffe, grazie al meccanismo di gestione virtuoso messo in campo dalla ditta di igiene urbana ABC l’aumento della Tari è stato scongiurato. Con l’estensione del porta a porta, la situazione è destinata soltanto a migliorare. Rimando quindi al mittente ogni affermazione che riguarda un presunto immobilismo di questa amministrazione sul tema dei rifiuti: sin dal nostro insediamento stiamo lavorando per portare la città ad un livello di adeguatezza che finora non ha mai visto, grazie proprio alle operazioni “avventurose” di chi ci ha preceduto: le amministrazioni Zaccheo e Di Giorgi su tutte. Latina Bene Comune pondera ogni azione proprio per non far incappare il Comune in spese non preventivate o, peggio, debiti che ricadranno sulle future amministrazioni. Cosa che invece noi ci troviamo ogni giorno ad affrontare, con somme da accantonare che invece potrebbero essere destinate al miglioramento dei servizi o alla sistemazione dei problemi lasciati da altri”.

Latina Bene Comune – Gruppo Consiliare