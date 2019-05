Rugby Serie C, Union Viterbo – Arnold

NewTuscia – VITERBO- Riceviamo e pubblichiamo.

Union Viterbo in campo al Quatrini contro l’Arnold, calcio d’inizio ore 15.30, nell’ultima gara del torneo. Neroverdi a caccia di una vittoria per centrare il secondo posto e chiudere nel migliore dei modi una stagione sopra le attese. Dall’altra parte una formazione ostica che nell’ultimo mese ha espresso forse il miglior gioco del girone. La forza dell’Arnold era già stata chiara nella partita d’andata quando la Union riuscì ad imporsi, non senza faticare, grazie ad una meta allo scadere di De Angeli.

Qualche defezione per il tecnico Scorzosi che recupera però Duri e Andrea Menghini. A suonare la carica ci pensa un altro Menghini, Roberto uno dei veterani del gruppo autore, insieme agli altri ‘vecchietti’ Borgatti e Pompei di un’annata da incorniciare.

“È una partita importante per presente e futuro – dice – mettiamo il punto su un grande anno e le basi per il prossimo. Questo gruppo ha tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni”.

I convocati: Agostini, Basili, Bertini, Borgatti, Casertano, Casasole, Desana, De Angeli, Duri, Ferrazzani F, Ferrazzani L, Iannaccone, Lanzi, Mariottini, Menghini A, Menghini R, Musso, Petrolito, Petroni, Porchiella, Ricci, Pompei, Sow, Tonelli