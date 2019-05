Primo incontro con il “bello”: ospite d’onore il maestro Alessio Paternesi

NewTuscia – VITERBO – Ieri sera, venerdì 10 maggio alle ore 19.00, si è tenuto al bar Happiness, a Via Saffi, il primo incontro con l’arte: il bello. L’incontro è stato organizzato dall’associazione Via degli Artisti, in preparazione della terza edizione che si terrà il 1 e il 2 giugno a Via Saffi, a Viterbo.

L’ospite d’onore il maestro Alessio Paternesi, attraverso aneddoti della sua vita, ha espresso la sua concezione di bello anche in relazione alla città di Viterbo. Il professore Giulio Della Rocca ha condotto l’incontro mentre la studentessa Aurora Montanaro (digital influencer), ha trasmesso tutto in diretta Facebook. Tutti i presenti, tra cui la dirigente del Liceo Buratti Clara Vittori, le scrittrici Sara Carnevale e Roberta Mezzabarba, il giornalista Fausto Pace, gli artisti Stefano Cianti, Riccardo Sanna e Mariella Gentile hanno interagito con il maestro entusiasticamente ed a volte anche in disaccordo

“Sono stato molto fortunato- ha detto il maestro- la mia attività è nata dal brutto, dai morti della seconda guerra mondiale e a tutto il dopoguerra ma si è sviluppata nel bello. Ma bello può essere tutto e non solo l’arte: aiutare il prossimo, amare, guardare il cielo. Spero che anche voi possiate trovare e riscoprire il vostro “bello”.

Il maestro Paternesi ha concluso con queste parole l’incontro, affascinando i presenti.

Il prossimo incontro si terrà venerdi 17 maggio, ore 19.00, al bar Happiness. L’ospite della prossima settimana sarà il maestro Rolando Di Gaetani, sempre in diretta facebook sulla pagina la via degli artisti.