Italia Nostra Castelli Romani all’assemblea civica contro la megacementificazione di Santa Palomba

NewTuscia – PAVONA – Riceviamo e pubblichiamo. Anche Italia Nostra Castelli Romani domani per l’assemblea civica indetta per un confronto sulla cementificazione di Santa Palomba in programma domani alle 10.30 alla biblioteca comunale di Pavona.

Al centro del dibattito la mega cementificazione voluta dal Comune di Roma senza prevedere adeguati servizi per 4mila nuove residenti. Per gli organizzatori “occorre ragionare in termini di rigenerazione urbana e recupero dell’esistente” e non 2creando un ghetto in un’area a vocazione agricola o produttiva”.