“Concerto per Viterbo” del Duo Daniela e Raffaella Sabatini

NewTuscia – VITERBO – Domenica 12 maggio alle ore 20,30 imperdibile appuntamento musicale per tutti i viterbesi con il "Concerto per Viterbo" che il Duo "Ut Unum Sint – Strumenti di Pace" formato dalle sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista, terrà alla Sala Mendel del Convento della Ss. Trinità dei Padri Agostiniani (piazza della Trinità) quale segno di solidarietà e conferma del loro impegno musicale e civile anche alla luce dei recenti tragici eventi.

Il concerto, a ingresso libero, è inserito nel Festival “Omaggio a Viterbo” ideato e diretto da Daniela e Raffaella Sabatini quale concerto inaugurale della loro rassegna “I Concerti Celebrativi per il Giubileo della Madonna Liberatrice Protettrice di Viterbo” ed è stato voluto dalle stesse sorelle Sabatini quale invito alla riscoperta di quei valori di santità, rispetto per la vita, ed indomita fierezza tipici della popolazione viterbese collegandosi inoltre idealmente al Corteo “Viterbo rialza la testa” dello scorso 6 maggio. Particolarmente significativo e di alto valore simbolico il programma del concerto comprendente l’ “Inno alla Madonna Liberatrice, Protettrice della Città di Viterbo” scritto e composto dalle sorelle Sabatini e la prima esecuzione mondiale di un’ altra loro ampia composizione intitolata “Viterbo”, un messaggio di unità e concordia in musica ad essere “tutti d’ un sentimento”.