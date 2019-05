Ants impegnate nel match di ritorno con Patti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Gara di ritorno nella doppia sfida tra Tuscia Basket Ants Viterbo e Patti che mette in palio un posto nella finale del raggruppamento C e la possibilità di giocare quindi per la promozione in serie A2. In questa domenica pomeriggio le ragazze allenate da Carlo Scaramuccia saranno in Sicilia per sfidare nuovamente le avversarie già sconfitte due settimane fa a Viterbo.

In quella occasione il team gialloblù fu autore di un’ottima prestazione, chiudendo con un +14 che avrebbe potuto essere ancora più ampio e avrebbe rappresentato un margine di ulteriore sicurezza con cui iniziare la gara in Sicilia: “Inutile ripensare a quei minuti finali – commenta il tecnico viterbese – molto meglio concentrarci sulle tante cose buone fatte per tutto l’incontro e cercare di ripeterle anche in trasferta. Non avevamo avuto modo di vedere mai in azione le nostre avversarie, ora sappiamo quanto può essere rischioso abbassare anche solo per pochi minuti la concentrazione, un errore che nell’ottica del doppio confronto con somma dei punteggi può diventare fatale. In questi giorni abbiamo lavorato bene in allenamento, il gruppo è carico e voglioso di fare bene, sappiamo che troveremo ad aspettarci delle rivali agguerrite che proveranno a sfruttare al meglio il fattore campo e credo che saranno fondamentali già i primi minuti. Se sapremo partire bene ed incanalare la partita dalla nostra parte potremo togliere fiducia ed entusiasmo a Patti”.

Dal punto di vista dell’infermeria non ci sono particolari novità, unica assente sicura la play Veronica Martin, out già da diverse settimane, mentre per il resto è probabile che vengano impiegate le stesse giocatrici viste già all’andata.

Per la squadra che saprà uscire vittoriosa da questo doppio confronto c’è un posto in finale contro il Basket Girls Ancona che, al termine di due gare molto tirate, ha saputo prevalere contro il Costone Siena.

La palla a due della sfida tra Patti e Ants è in programma alle 17,30.