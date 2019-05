Al via i festeggiamenti in onore della Madonna del Fiore

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nel Sabato in cui la tradizione dei Pugnaloni sbarca ufficialmente nel Comune Pietra di Ligure, Pro Loco di Acquapendente, Comune e Parrocchia del Santo Sepolcro presentano ufficialmente i festeggiamenti in onore della Madonna del Fiore in programma da Domenica 12 a Domenica 19 Maggio e patrocinati da Banca Tema Credito Cooperativo e Regione Lazio. Domani nell’ambito del calderone eventi “Aspettando i Pugnaloni” alle ore 10.00 presso la Biblioteca Comunale di Acquapendente di Via Cantorrivo verrà inaugurata la collettiva d’arte su Girolamo Fabrizi.

In contemporanea orario presso il Museo della Città (Palazzo Vescovile), mostra curata d Maurizio Giovancarlo dal titolo “Visioni in ombra: tavolozze sensoriali di luci e colori”. Alle ore 11.00 principale appuntamento religioso della giornata: presso la Basilica Concattedrale del Santo Sepolcro ragazzi e ragazze della Prima Superiore riceveranno il sacramento della Cresima. Allo stesso orario nella centralissima Piazza Girolamo diventeranno protagonisti i piccoli bambini della scuola dell’Infanzia e di quella dell’obbligo. Che metteranno in mostra i minipugnaloni creati assieme a genitori e insegnanti. Alle ore 15.30 sempre in questa location giochi per bambini con Legnomania. Alle ore 18.30, premiazione dei minipugnaloni con consegna dei trofei ai gruppi partecipanti. Mercoledì 15 si festeggerà l’evento principe della Festa: la miracolosa fioritura di un ciliegio ui Località Porta di Santa Vittoria che venne letto dalla popolazione come messaggio per consumare una sorta di ribellione al tirannico despota dell’Imperatore Federico Barbarossa per concedersi alla reggenza di Madre Chiesa rappresentata all’epoca (anno 1166) da Alessandro III. Alle ore 11.00 il Parroco Don Enrico Castauro celebrerà una cerimonia religiosa in onore dei Vescovi e Sacerdoti defunti. Mentre alle ore 21.00 si svolgerà una processione. La popolazione guidata dal Signore di Mezzo Maggio 2019 Mauro Piazzai, si stringerà attorno alla statua lignea ricavata proprio dal ciliegio fiorito.

In mattinata appuntamento folcloristico con la Fiera di Mezzo Maggio. Sabato 18 e Domenica 19 protagonisti i Pugnaloni (attuali mosaici floreali su pannelli e figli di quei antichissimi bastoni ornati di fiori adoperati per incitare i buoi e pulire l’aratro che venivano portati in Processione per venare la Vergine Maria autrice del Miracolo). Sabato 18, alle ore 20.00, apriranno ufficialmente i laboratori che nell’ambito della “Notte bianca” permetteranno ai visitatori di osservare la lavorazione di costruzione dei pannelli. Domenica a partire dalle ore 09.30 i quindici gruppi partecipanti metteranno a visione le loro opere nel centro storico. Alle ore 10.30 previsto spettacolo intrattenimento a cura degli Sbandieratori. Alle ore 11.00 presso la Basilica del Santo Sepolcro verrà celebrata una Messa Solenne. Alle ore 15.00 nella Piazza antistante la Basilica, esposizione e confronto degli stessi.

Alle ore 16.00 nel centro storico sfilata Corteo Storico di Città di Acquapendente e Sbandieratori Madonna del Fiore. Alle ore 16.30 in Piazza Giorlamo Fabrizio previsto gioco delle bandiere. Alle ore 18.00 dalla Basilica del Santo Sepolcro a Piazza del Comune tradizione sfilata dei Pugnaloni e processione con la Statua della Madonna del Fiore. Alle ore 19.00 estrazione del Signore di Mezzo Maggio anno 2020. Ed, infine, alle ore 19.30 proclamazione e premiazione dei più bel Pugnalone.

GIORDANO SUGARONI