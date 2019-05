Wiplanet Montefiascone in casa col Latina

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Ancora una domenica in emergenza sul monte per il WiPlanet Montefiascone, che affronta il Latina con il pensiero allo sfortunato lanciatore Fanali, l’infortunio di domenica scorsa ad Alghero è risultato più grave del previsto: rottura del legamento crociato del ginocchio dx, intervento programmato a giugno e stagione probabilmente finita. Già il monte giallo-verde era ridotto all’osso, con questa defezione la società certamente dovrà, se possibile, cercare una soluzione nel mese di giugno, quando la federazione consente i trasferimenti tra diverse categorie. Ma i lanciatori sono merce preziosa e non sarà facile per il presidente Marianello risolv ere il problema.

Situazione difficile, che però non deve abbattere la squadra. “Peccato per la sfortuna di domenica ad Alghero, campo sul quale sono certo che molte squadre lasceranno le penne, sia per la solidità della squadra, che per la caratteristiche del terreno e del clima, oltre che per il disagio della trasferta – ha dichiarato il coach Pietro Carletti – Faremo di tutto per cercare di supplire all’assenza di Fanali, sia migliorando le nostre prestazioni in battuta e in difesa, sia con qualche aggiustamento della nostra strategia.”. Che potrebbe anche voler dire puntare maggiormente su una partita delle due in programma.

Il Latina precede in classifica il WiPlanet con 5 partite vinte e 3 perse, e certamente rappresenta un ostacolo abbordabile; nelle prime partite ha mostrato qualche debolezza sul monte di lancio, che però sembra risolta con il recupero dei lanciatori partenti Zanella e Messina. Gli interni, molto giovani, sono veloci, ma a volte fallosi, mentre il prima base De Baggis e gli esterni Neri (miglior della squadra con 450 di media battuta), Caradonna e Ludovisi sono i battitori più pericolosi. Da sottolineare la presenza del nettunese Mirko Caradonna, già nella nazionale maggiore, che per infortuni ha dovuto rinunciare ad una brillante carriera nella massima serie.

Il resto della giornata vede l’Alghero far visita al Salerno, mentre la capolista Lancers gioca a Grosseto per una verifica delle proprie ambizioni, e il Livorno ospita il CALI cercando di lasciare l’ultimo posto in classifica.

Sabato11 le squadre giovanili giocheranno in trasferta, l’U12 a Latina e l’U15 a Nettuno contro i Lions.

LA CLASSIFICA SERIE B