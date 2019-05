Vitorchiano, approvato il progetto esecutivo per Via Borgo Cavour

NewTuscia – VITORCHIANO – Redatto e approvato dal Comune di Vitorchiano il progetto esecutivo per la sistemazione diVia Borgo Cavour. Al centro dell’intervento il rifacimento dei marciapiedi e della sede stradale, nonché il completamento di fognature e condotte idriche. In questo modo, l’amministrazione ha finalmente pronto lo strumento tecnico per programmare – anche dal punto di vista economico – ed effettuare tutte le azioni necessarie per rendere la via pienamente fruibile e sicura per automobilisti e pedoni, migliorandone al tempo stesso l’estetica e il decoro.

“Dopo cinquant’anni che Via Borgo Cavour e i suoi marciapiedi aspettano i necessari interventi – precisa l’assessore Federico Cruciani – finalmente negli ultimi due anni sono state trovate le risorse per le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, così da trovarci vicini a dare il via agli step esecutivi per dare lustro a uno dei due principali viali d’ingresso al paese. L’altro è Via Manzoni dove a giugno 2019 partiranno i lavori per la sistemazione di un ulteriore tratto di strada, in particolare della parte in cemento dissestata sotto i tigli dal centro commerciale alla scuola“.

Il progetto per Via Borgo Cavour richiede complessivamente circa 250mila euro, per cui è già stato richiesto uno specifico contributo alla Regione Lazio. “Se concesso – continua Cruciani – questo contributo permetterà di procedere ancor più spediti nella realizzazione di un’opera attesa da decenni che l’amministrazione comunale sta, un passo alla volta, portando avanti. Avere il progetto pronto consentirà comunque, nel caso che non venisse finanziato, di procedere a stralci per rispondere a una precisa esigenza che negli ultimi quindici anni era rimasta in stand by.”

L’amministrazione Grassotti è fiduciosa che lo sforzo di dare un nuovo volto al viale sarà apprezzato, in quanto andrà a vantaggio di tutto il paese e del territorio. Via Borgo Cavour e Via Manzoni, infatti, sono le due principali vie d’accesso al Piazza Umberto I, da cui si accede al borgo medioevale, piazza già oggetto di importanti interventi quali l’asfaltatura, la sistemazione delle fognature e la messa in sicurezza, effettuati dal Comune nei primi mesi del 2017. “Si spera quindi – continua – che possano ricredersi anche coloro che, ‘vittime’ della ‘strana imposizione’ di dover criticare tutto, fanno addirittura finta di non ricordare da quanti decenni Via Borgo Cavour versasse nelle attuali condizioni senza che qualcuno affrontasse il problema“.

“Tutti questi interventi, in particolare a ridosso del centro storico come quelli citati in via Cavour, via Manzoni e piazza Umberto I – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – vanno a sommarsi alle altre opere pian piano attuate negli ultimi due anni e mezzo, dall’apertura del parcheggio multipiano, che era rimasto bloccato per dieci anni, alla sistemazione di una parte dei giardinetti con l’installazione di nuovi giochi per bambini; dal ripristino della illuminazione artistica della fontana centrale alla illuminazione delle mura castellane, dalla posa della statua di Marzio, che ha un innegabile valore simbolico per i vitorchianesi, fino alla sistemazione del marciapiede sul lato sud. Interventi che attestano chiaramente lo sforzo di questa amministrazione, all’interno di un bilancio che comunque impone sempre molta prudenza, di far compiere a Vitorchiano quel balzo in avanti che merita. Peraltro le prossime presenze in programmi televisivi nazionali confermano la bontà delle scelte atte a valorizzare e rendere sempre più visibile, bello e vivibile il nostro paese“.

COMUNE DI VITORCHIANO