Trasporti, Palozzi: “Continuano disastri del Campidoglio grillino”

NewTuscia – ROMA – “Mentre continuano gli annunci trionfalistici e demagogici della sindaca Raggi, la verità è che il Campidoglio grillino sta fallendo miseramente nel delicato e problematico comparto del trasporto pubblico romano.

Le prestazioni dei mezzi su ferro e gomma continuano a rimanere sotto gli standard e non si fermano i disservizi: solo ultimi in ordine di tempo, ieri il malfunzionamento di una scala mobile alla metro Spagna, rimasta chiusa per 40 giorni, e il rinvio dell’apertura della fermata Repubblica. Tutte situazioni che creano disagio ai pendolari e dimostrano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la totale incompetenza dell’amministrazione pentastellata alla guida di Roma”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.