NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Un pomeriggio di primavera inoltrata, fa da vernissage alla fase aquesiana del Torneo giovanile di calcio “XXVI° Memorial A. Socciarelli-VII Memorial D.Paris”. Nel Girone A Categoria Pulcini 2009 esordio da incorniciare per i padroni della Real Azzurra bianca che superano per 4-0 l’Orvieto FC. Seppur dominando il primo quarto (nove occasioni create), i ragazzi di coach Luca Fortuni non si sbloccano in zona goal. La mentalità vincente sempre più spiccata (tredici occasioni nel secondo quarto) viene comunque premiata. Ad aprire le marcature al 3° Tommaso Pifferi. Il raddoppio a quattro minuti dalla fine ad opera di Daniel Ronca.

Meno spettacolari ma più concreti i padroni di casa nel terzo ed ultimo quarto: sei occasioni e due goal. In rete al 5° ancora Tommaso Pifferi seguito a cinque minuti dalla fine da Diego Perosillo. Combattutissimo a termine sessione il match valido per il Girone A Categoria Esordienti 2008 che vedrà la vittoria finale per 3-1 del Tuscania sulla Pro Alba Canino. Primo quarto con ben quattro occasioni per i vincitori finali che sbloccano il risultato a tre minuti dalla fine con Andrea Tamburini. I maremmani sono bravi ad equilibrare il match nel secondo quarto (quattro occasioni a testa). Arriva al 4° il pareggio di Domenico Papacchini. Anche se la gioia dura appena un minuto perché al 5° Andrea Tamburini porta nuovamente avanti il Tuscania.

Seppur creando quattro occasioni i maremmani non finalizzano nel terzo ed ultimo quarto. Venendo ancora puniti al primo minuto di recupero da Lorenzo Nottoli che chiude i conti per un team nero che riesce a proporsi in avanti in ben tre occasioni. Due le gare nella Categoria Primi calcio 2011. Nel Girone A pareggio per 1-1 tra Real Azzurra bianca 2011 ed Orvieto FC (vantaggio locale di Francesco Palla e pareggio umbro nel finale di Samuele Rotili), mentre nel Girone B la Pro Alba Canino supera per 6-1 la Real Azzurra bianca 2012 formazione sperimentale. Gran mattatore maremmano Lorenzo Pasqualini con 5 reti a cui fa da corollario la rete di Lorenzo Pettinari. Per i locali di Mister Simone Raspoli in rete Elia Sartucci.

GIORDANO SUGARONI