Smeriglio (Pd), candidato al Parlamento Europeo, nel viterbese

NewTuscia – VITERBO – Domani, sabato 11 maggio, Massimiliano Smeriglio, candidato indipendente della Lista Pd al Parlamento europeo, sarà nella provincia di Viterbo per una serie di iniziative pubbliche, volte a porre l’accento sul forte legame tra la dimensione locale e quella europea. Con la convinzione che le comunità locali e la coscienza di luogo sia il punto di forza di un modo di concepire l’azione politica, anche per rispondere al dilagare dei nazionalismi, l’esperienza di governo e la biografia politica di Smeriglio saranno il punto di partenza di un ragionamento intorno al futuro dell’Europa.

Inizierà la sua visita con un aperitivo alle ore 11.30 a Civita di Bagnoregio, con il Sindaco Francesco Bigiotti (Bar Belvedere), per poi proseguire alle ore 16 con un incontro con il mondo Caffeina, a Viterbo, presso la libreria in Via Camillo Benso Conte di Cavour 9.

Alle ore 17.30 sarà invece l’occasione di una Assemblea pubblica insieme al Consigliere Regionale Enrico Panunzi e l’Assessora regionale Alessandra Troncarelli, con tante realtà del civismo di sinistra, alle ore 17.30 presso l’Hotel Salus Terme (strada Tuscanese 26/28).

Il giro di visite si concluderà ad Orvieto con un cena alla Casa del Popolo con il Sindaco, Giuseppe Germani (ore 20.30 Via degli Aceri 54, Ciconia, Tr).