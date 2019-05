Giornata Nazionale dei Castelli 2019: dal Castello di Santa Severa a Montecolognola

Kateryna Palazzetti

NewTuscia – ROMA – Per il weekend di Sabato 11 e Domenica 12 Maggio torna in 19 regioni del Bel paese la XXI edizione delle Giornate dei Castelli che di anno in anno si arricchisce di nuovi itinerari ed eventi: mostre, concerti, pranzi nei castelli, visite guidate gratuite, conferenze e rivisitazioni storiche.

Le Giornate Nazionali dei Castelli sono ideate dall’Istituto Italiano dei Castelli (IIC) con il patrocinio del Mibac.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia che potranno approfittare di questo weekend per andare alla scoperta di segrete, ponti levatoi, torri e panorami mozzafiato.

Nel Centro Italia sarà visitabile il suggestivo Castello di Santa Severa, sito lungo la costa Tirrenica a Nord di Roma. Le visite guidate saranno effettuate nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 Maggio dalle 10:00 alle 19:00 al costo di €6 (invece che €8).

Nella provincia di Perugia, a 400 m. s.l.m. si trova il Castello di Montecolognola che, affacciandosi sul Lago Trasimeno è uno dei più panoramici della regione. Il Castello sarà accessibile per la giornata di Sabato 11 Maggio con la possibilità di usufruire di una visita guidata gratuita a partire dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00.

Per maggiori informazioni è consigliabile visitare il sito http://www.istitutoitalianocastelli.it/