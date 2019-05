Il Comandante Andrea De Fusco lascia la guida della Stazione di Bassano Romano

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Dopo 22 lunghi anni di onorato servizio, il Comandante Andrea De Fusco lascia la guida della Stazione dei Carabinieri di Bassano Romano per altro prestigioso incarico nella capitale. Ieri mattina (giovedì 9 maggio, ndr) presso l’aula consiliare del Comune di Bassano Romano, il saluto commosso del paese. Alla presenza del Sindaco Emanuele Maggi e dell’Amministrazione comunale, dei consiglieri, delle Associazioni d’arma e di volontariato, del Parroco, dei Sindaci degli anni passati, dei monaci del Monastero San Vincenzo e degli amici, Andrea De Fusco, con una voce rotta dall’emozione, ha ringraziato tutti per la collaborazione avuta in questi anni.

“Grazie – ha detto il Comandante De Fusco – per esserci stati sempre e per aver collaborato con la Stazione dei Carabinieri. Ho passato a Bassano Romano 22 lunghi anni della mia carriera e rimarrà l’esperienza professionale più importante. Voglio bene a questo paese e alla sua gente. Per questo ho deciso comunque di rimanere a vivere qui con la mia famiglia. Dopo tutti questi anni, mi sento ormai bassanese”.

Tra gli applausi e qualche lacrima tra il pubblico, il Sindaco Emanuele Maggi ha portato il saluto ed il ringraziamento del paese. “Bassano Romano ti ringrazia – ha detto il primo cittadino all’interno di un lungo discorso – e ti abbraccia commossa per il lungo lavoro di questi anni, svolto con passione, sacrifico, dedizione, ascoltando tutti e dando sempre massima disponibilità. Sei stato e continuerai ad essere per tutti un punto di riferimento, per i giovani e gli anziani, per chi ha bisogno di aiuto e per chi vive un momento di smarrimento. Le istituzioni hanno senso se riescono a stare vicino ai bisogni veri delle persone. Il paese te ne è riconoscente e l’affetto di questa mattina ne è una dimostrazione tangibile”.