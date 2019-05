Bracciano, Flora Multiservice: Evento Formativo sull’infortunistica stradale ed i veicoli stranieri

NewTuscia – BRACCIANO – Il 10 maggio 2019 presso l’Archivio storico di Bracciano si è tenuto un evento formativo incentrato principalmente sul tema dell’infortunistica stradale ed i veicoli stranieri, a seguito delle sostanziali modifiche di legge recentemente introdotte. L’incontro fortemente voluto dall’amministratore di Flora, Sig. Fabio Giallonardo, ha trovato pieno accoglimento e la collaborazione dei padroni di casa, il Sindaco di Bracciano, Dott. Armando Tondinelli, ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune, Sig. Claudio Pierangelini, avente come scopo quello di portare sul territorio un appuntamento formativo di alto livello, su una tematica di grande attualità, molto discussa a livello giurisprudenziale e dottrinale, ma che spesso non riesce a trovare una facile attuazione da parte degli operatori delle Forze dell’Ordine.

L’Organo esecutivo comunale ha ringraziato i relatori, i promotori ed i partecipanti all’evento, ovvero i comandanti della Polizia Municipale e i relativi delegati provenienti da tutti i comuni del centro Italia.

A moderare l’evento sono stati i padroni di casa, mentre a condurre da un punto di vista tecnico-giuridico la giornata è stato il Cav. Dott. Nicola Salvato, Comandante dell’Unione dei Comuni Riviera Bassa Friulana ed ex Responsabile dell’Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Venezia.

Il Dott. Salvato, grazie alla sua pluridecennale esperienza sugli scenari operativi, ha ricordato l’importanza della formazione e dell’aggiornamento normativo per le Polizie Municipali, soprattutto su temi controversi come quello dell’infortunistica stradale e la gestione dei veicoli stranieri.

L’ultima parte della giornata aveva come tema la gestione e la filiera dei soccorsi, l’importanza del ripristino post incidente stradale e sul come attuarlo.

Il Dott. Salvato ha introdotto le principali problematiche e poi ha affrontato una serie di casi reali attraverso prove pratiche, svolte grazie anche all’ausilio dei mezzi e degli operatori di Flora Multiservice, società specializzata negli interventi di ripristino post incidente stradale in Italia.