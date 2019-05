Ad Arte Teatro Cine Festival: presentazione del progetto della 6° edizione del Festival a cura dei direttori artistici Igor Mattei e Marina Biondi

NewTuscia – ROMA – Dopo il successo delle precedenti edizioni torna “AD ARTE Teatro Cine Festival”, il festival di Calcata, ideato e diretto da Igor Mattei e Marina Biondi, un palcoscenico all’aria aperta incastonato in un borgo magico, considerato uno dei più incantevoli paesaggi italiani.

Dopo l’eresia, la resilienza, l’utopia, tematiche al centro di alcune delle precedenti edizioni che hanno riscosso grande interesse di critica e notevole successo di pubblico, i direttori artistici quest’anno spostano l’attenzione sulle “invenzioni” come tematica da dibattere, illustrare, raccontare attraverso spettacoli e film, sempre nella logica del Festival che vuole essere una rassegna di teatro e cinema di regia e sperimentazione.

L’evento di presentazione gode dei patrocini dei Municipi Roma I centro e Roma VIII Roma capitale. Il Festival, patrocinato dal comune di Calcata, è stato realizzato sinora grazie all’impegno degli organizzatori ed alle sponsorizzazioni.

Partendo dal presupposto che grazie ad un piccolo contributo di tanti si può fare molto, Igor Mattei e Marina Biondi hanno chiamato a raccolta vecchi e nuovi amici per sostenere la nuova edizione, grazie ad una “Cena evento di raccolta fondi”, in programma sabato 11 maggio al Circolo degli Illuminati di Roma.

Cinema, performance dal vivo, buon cibo, grande musica e proposte culturali fuori dagli schemi. Questo il menù della Serata Ad Arte! con spettacoli e dibattiti, a cura del comitato artistico di Ad Arte Festival, realizzata in collaborazione con la splendida location nel cuore della movida artistica romana. “Una serata per salire tutti insieme a bordo di un progetto, di una visione culturale – sottolineano Igor Mattei e Marina Biondi – che viaggia verso la sua sesta edizione. Possiamo dire di non esserci risparmiati perseguendo dalla prima edizione, con tenacia, forza e creatività, l’obiettivo di trasformare Calcata – “altrove” inespugnabile, isola di tufo che emerge dal mare verde del suo parco – per tutta la durata del Festival, in una roccaforte del teatro e del cinema emergente e indipendente e più in generale di tutta l’arte performativa Made in Italy. Confidiamo nella risposta di coloro che già conoscono la nostra manifestazione e, soprattutto, dei tanti potenziali spettatori, interessati alle tematiche da noi proposte.”

In apertura della Serata Ad Arte sarà proiettato il “video emotional”, un fantastico racconto dei primi 5 anni di battaglia culturale di Ad Arte in favore di un luogo di autonomia creativa e culturale, che desidera mettere in pratica le sue prospettive nazionali e internazionali per fare un’arte di tutti e con tutti, difendendo la vera autorialità.

Tra ottime pietanze gourmet e ospiti, concerto Dj set, la serata vuole rappresentare un’occasione di incontro informale e di convivialità, condivisa intorno Ad ARTE TeatroCineFESTIVAL, con tutti gli artisti, gli operatori di settore, le associazioni, gli ospiti dal mondo del sociale e dei social che hanno reso possibili i primi 5 anni di quella che i direttori definiscono un’utopia artistica, per confermare il proprio sostegno e progettare la futura VI edizione della manifestazione. La partecipazione alla serata prevede una quota individuale di € 20,00 fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Nel corso della serata verrà resa pubblica l’immagine ufficiale di Ad Arte 2019 e comunicato il nome del giovane designer vincitore del contest, indetto dalla direzione artistica del Festival, per la nuova immagine della manifestazione. Il vincitore riceverà un incarico formale per la realizzazione della linea grafica dell’edizione 2019.

Il concerto sarà gentilmente offerto da RASNA project capitanato da Edu Nofri insieme al duo degli ORANGE 8 il cui brano musicale, eseguito tra gli altri durante la trascorsa V edizione, è stato concesso come splendida colonna sonora del video emotional.

Saranno presenti anche spazi espositivi con artisti, associazioni e made in Italy, tutto da gustare e scoprire.

Per informazioni e prenotazioni

https://ticketfor.it/evento.php?eid=58