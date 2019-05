Volley Junior League: La Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania tra le prime otto d’Italia

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Storico traguardo per la Under 20 della Maury’s italiana Assicurazioni Tuscania Volley.

Superando al tie-break la Revivre Axopower Milano i ragazzi di coach Moreno e coach Nacci si qualificano alla Final Eight della ventottesima edizione della Del Monte Junior League – Trofeo Massimo Serenelli, competizione riservata alle formazioni under 20 (giocatori nati tra il 1999 e il 2002) dei club di Superlega e Serie A2, in programma a Castellana Grotte (Ba), da mercoledì 22 a sabato 25 maggio.

Palazzetto dell’Olivo gremitissimo per un match spareggio davvero combattuto che ha visto capitan Panciocco e compagni per due volte costretti a rincorrere gli avversari per poi dilagare nel finale (22-25, 26-24, 21-25, 25-17, 15-6).

“Quella di ieri è stata una partita davvero strana -spiega capitan Panciocco– nel senso che non siamo riusciti a esprimerci al meglio nelle fasi di gioco ma alla fine siamo stati bravi a tener testa ad una squadra che avrebbe potuto far bene alle Final Eight. Penso che la nostra arma segreta sia nel cogliere di sorpresa l’avversario, se siamo in giornata possiamo fare grandi cose, dipende tutto da noi”.

Aggiudicandosi lo spareggio il Tuscania Volley va ad aggiungersi alle otto squadre già qualificate in precedenza. Nel proprio girone troverà Sir Safety Conad Perugia, Kemas Lamipel Santa Croce, e i padroni di casa della Materdominivolley.it Castellana Grotte. L’altro raggruppamento vedrà in campo Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Azimut Leo Shoes Modena e Kioene Padova.

Questi i protagonisti della storica impresa: Daniele Bilancini, Francesco Capparella, Mattia Della Rosa, Marco Gentilini, Michele Innocenti, Alessio Lentola, Luca Mugnaini, Marcorocco Panciocco (k), Alessio Ragoni, Matteo Ranalli, Emanuele Sacconi, Luca Sartori.

Allenatori: Victor Perez Moreno e Vincenzo Nacci, Dirigente: Marco Cipolloni