Un periodo buio: comunicato del Tavolo Antifascista di Orte

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il Tavolo Antifascista di Orte sottolinea con grande preoccupazione diversi episodi accaduti in questi ultimi giorni. Ci troviamo di fronte a un’escalation di veri e propri violenti episodi di squadrismo e di aberrazione, in diverse forme.

Quanto accaduto ieri a Roma – dove la Sindaca Raggi è stata sottoposta a linciaggio per aver coraggiosamente affrontato una situazione di disagio e di strumentalizzazione del malcontento popolare – è di enorme gravità. Nello stesso luogo, intanto, una donna assegnataria di una casa popolare è stata minacciata pubblicamente di stupro. A Viterbo (fatto salvo il principio dell’innocenza fino a eventuali processo e condanne) sembra si sia andati addirittura più in là. A Torino si arriva a parlare del responsabile degli stermini in Africa (e non solo), delle leggi razziali e delle centinaia di migliaia di italiani morti nella seconda guerra mondiale come «il più grande statista italiano»! Si arriva a parlare dell’antifascismo come il vero male della nostra società! A Tuscania si evidenzia, da parte di una candidata di Casapound, il danno «morale», ed erariale, causato dalla presenza dell’ANPI in una sede pubblica.

Se, come si dice, tre indizi fanno una prova, qui di indizi c’è solo l’imbarazzo della scelta. La spirale della violenza sembra non finire. Non esiste e non è mai esistito un fascismo buono e uno cattivo. Il fascismo è semplicemente questo: violenza, sopraffazione, squadrismo.

Eppure dovremmo avere gli anticorpi per opporci in modo culturale, democratico e legale a tutto questo! Siamo in uno stato di diritto: la Sindaca Raggi ieri si batteva proprio per il rispetto della legalità. Quella stessa legalità che vieta espressamente – in base alla XII disposizione finale della Costituzione, alla Legge Scelba del 1952 e alla Legge Mancino del 1993 – la ricostituzione del partito fascista, l’apologia di quella efferata «ideologia» e punizioni esemplari per le eventuali inottemperanze. Ci sono gli strumenti per combattere la barbarie; ci viene però da chiederci quando quegli strumenti saranno finalmente applicati.

Anpi Orte