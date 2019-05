Scuola, svolti a Tarquinia i campionati provinciali di Beach Volley e Beach Tennis

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Si sono svolti lunedì scorso 6 maggio, presso gli stabilimenti balneari Tibidabo e San Marco a Tarquinia Lido i campionati provinciali di Beach Volley e Beach Tennis riservati alle scuole di II grado.

Organizzati dall’Ufficio Scolastico provinciale in collaborazione con Fipav Viterbo del presidente Roberto Centini, che ha messo disposizione lo staff tecnico: Stefano Moracci (team manager e selezionatore CQP), Marco Noto e Alessio Proietti Palombi (allenatori e selezionatori CQP femminile), insieme a numerosi studenti arbitri in alternanza Scuola-lavoro, e con Fit Viterbo del presidente Alessandro Valente, coadiuvato nell’organizzazione da alcuni studenti arbitri, entrambi i presidenti presenti all’evento, i campionati hanno visto la partecipazione di quindici Istituti per il beach volley e dieci per il beach tennis. L’assistenza sanitaria è stata assicurata dalla presenza di una postazione mobile della Misericordia Viterbo.

In rappresentanza del Coordinamento Regionale, la prof.ssa Letizia Falcioni ha espresso viva soddisfazione per la piena riuscita della manifestazione, che ha visto il maggior numero di partecipanti degli ultimi anni.

Queste le classifiche finali per quanto riguarda le prime tre posizioni, suddivise per categorie:

Beach Volley

ALLIEVI

1) IIS “V. CARDARELLI” Tarquinia

2) LICEO “A. MEUCCI” Ronciglione

Semifinaliste: LICEO “SANTA ROSA” Viterbo e LICEO “A. MEUCCI” Bassano

ALLIEVE

1) IIS “V. CARDARELLI” Tarquinia

2) LICEO “S. ROSA” Viterbo

3) IIS “V. CARDARELLI” Tuscania

JUNIORES M

1) IIS “V. CARDARELLI” Tuscania

2) LICEO “A. MEUCCI” Bassano

Semifinaliste: IIS “F. ORIOLI” Viterbo e IIS “U. MIDOSSI” Nepi

JUNIORES F

1) IIS “V. CARDARELLI” Tuscania

2) LICEO “S. ROSA” Viterbo

Semifinaliste: ITE “P. SAVI” Viterbo e LICEO “A. MEUCCI” Ronciglione

Beach Tennis

ALLIEVI

1) LICEO “A. MEUCCI” Ronciglione

2) IO ORTE

Semifinaliste: ITE “P. SAVI” Viterbo e IIS “A. FARNESE” Caprarola

ALLIEVE

1) IO ORTE

2) LICEO “A. MEUCCI” Bassano

3) LICEO “A. MEUCCI” Ronciglione

JUNIORES M

1) IIS “A. FARNESE” Caprarola

2) LICEO “A. MEUCCI” Ronciglione

Semifinaliste: IIS “F. ORIOLI” Viterbo e LICEO “S. ROSA” Viterbo

JUNIORES F

1) LICEO “S. ROSA” Viterbo

2) ITE “P. SAVI” Viterbo

Le prime classificate di ciascuna categoria prenderanno parte il prossimo 17 maggio alle finali regionali in programma a Ostia (Rm)