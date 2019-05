Santa Severa: 2° Convegno Nazionale “Interventi di qualità in età evolutiva”

NewTuscia – SANTA SEVERA (SANTA MARINELLA) – In programma il 10, 11 e 12 maggio, il 2° Convegno Nazionale “Interventi di qualità in età evolutiva”, un evento organizzato dall’Associazione Ethos et Humanitas al fine di illustrare in modo chiaro e mirato lo scenario attuale delle problematiche legate all’età evolutiva.

L’evento, ospitato nella sala manica Lunga al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito daLAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, si articolerà in tre giornate durante le quali si farà luce, con un occhio critico, su tematiche in costante evoluzione quali disturbi, d’ansia, spettro autistico, difficoltà comportamentali, disturbi del sonno, DSA, l’importanza dello sport, l’uso di integratori, la dipendenza dalle nuove tecnologie e social network e tanto altro.

Particolare attenzione sarà dedicata al rispondere alle esigenze concrete di chi si interfaccia con bambini e adolescenti, attraverso un approccio scientifico quanto più pragmatico ed “evidence based”, ossia l’approccio Cognitivo Comportamentale.

Oltre 30 relatori si alterneranno sul desk: Psicoterapeuti, Medici, Neurologi, Logopedisti, Dirigenti Scolastici ed Insegnanti condivideranno la loro esperienza pratica mettendo a disposizione il proprio “know how”, spendibile da subito nella pratica di tutti i giorni.

L’evento è completamente gratuito ed è accreditato dal MIUR per il conseguimento dei bonus docente. Per informazioni 3386928532. Coloro che sono interessati a partecipare al convegno possono compilare il modulo d’iscrizione al seguente link:

http://www.ehonlus.it/images/doc/2convegno/Modulo%20iscrizione%20convegno%20Santa%20severa%20(1).pdf