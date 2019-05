Sala stampa del Rocchi nel dopo partita della Finale di Coppa Italia Viterbese-Monza

NewTuscia- VITERBO- Nel dopo partita nella stampa dello stdio Enrico Rocchi di Viterbo si è svolta la consueta conferenza stampa. Il primo a presentarsi ai microfoni della stampa presenti è stato Mr.Cristian Brocchi, del Monza visibilmente amareggiato per l’epilogo della partita che ha visto la Viterbese prevalere proprio nei minuti finali della partita grazie ad una rete di Atansov. Mr Brocchi esordisce cosi” avevamo preparato ed interpretato bene la partita, poi nel finale abbiamo subito il gioco della Viterbese che con i lanci lunghi ci ha costretto a dover arretrare il baricentro della squadra, poi la rete nel finale è stato l’epilogo, resta il rammarico di non aver chiuso la partita sul 3-1 nella gara di andata dove abbiamo fallito diverse occasioni da rete, ora dobbiamo pensare a giocare al meglio i Play-Off. Dopo Mr.Brocchi in sala stampa è arrivato il capitano della Viterbese Michele Rinaldi ancora con gli indumenti di gioco con la Coppa Italia in mano. ” il capitano gialloblù ha esordito ai microfoni della stampa, questo successo importante ci ripaga dei molti sacrifici che abbiamo dovuto affrontare in questa stagione, dove abbiamo giocato ogni tre giorni sobbarcandosi di trasferte molto lunghe. Ringrazio i giocatori della Beretti ed i giocatori della rosa che hanno giocato di meno ma che hanno permesso a noi titolari di poter rifiatare dopo un lungo tour de force”. Ora possiamo preparare con maggiore tranquillità i Play-Off avendo una decina di giorni di riposo senza partite”.

Poco dopo il capitano Michele Rinaldi è stata la volta dei giocatori della Viterbese Alessandro Polidori ed Andrea Palermo. Andrea Palermo, che ha ringraziato lo staff medico della Viterbese in quanto grazie a loro, sono riuscito in tempo record a recuperare dall’infortunio muscolare, uno stiramento dei muscoli della coscia, ora con questo successo siamo approdati ai Play-Off e potremo preparare le partite con meno affanno ed avendo tempo a disposizione. E’ stata poi la volta di Bomber Alessandro Polidori che ha messo in evidenza la gioia per un Viterbese di nascita di vestire la maglia della Viterbese e di aver vinto la Coppa Italia. Polidori ha poi esaltato lo spirito di sacrificio e la compattezza di tutti i giocatori della rosa della Viterbese. Poi l’ultimo a parlare è stato il neo tecnico Mr.Pino Rigoli che ha elogiato la squadra in quanto in questi giorni si sono messi a mia disposizione lavorando con molta professionalità. Ringrazio loro e lo staff societario per avermi messo in condizioni di lavorare al meglio, oltre ai tecnici che mi hanno preceduto Mr.Stefano Sottili e Mr.Antonio Calabro a cui vanno molti meriti, ora riposeremo tre giorni, staccheremo la spina per poi preparare al meglio i Play-Off.