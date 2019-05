Processione SS. Salvatore, divieto di sosta nelle vie e nelle piazze interessate

NewTuscia – VITERBO – Sabato 11 maggio torna per le vie del centro la processione del SS. Salvatore. Per l’occasione il Comando di Polizia Locale ha emanato l’ordinanza (n. 206/2019) con alcuni provvedimenti riguardanti il traffico veicolare.

Tra questi, si segnala il divieto di sosta con rimozione, a partire dalle 15, lungo il seguente percorso: piazza Don Mario Gargiuli, via Cardinal La Fontaine (da via San Lorenzo a piazza Don Mario Gargiuli), via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, via San Pietro (da via San Pellegrino a via Cardinal La Fontaine), via San Leonardo, via del Meone, via Garibaldi, (da via del Meone a piazza Fontana Grande), via Cavour, via San Lorenzo (da piazza del Plebiscito a piazza della Morte), piazza Santa Maria Nuova.

Nei luoghi interessati dalla manifestazione, dalle ore 18, gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale potranno intervenire interrompendo la circolazione veicolare, disponendo le opportune deviazioni e applicando ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare.