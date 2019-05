Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 10/05/2019

Viterbo

Condizioni di tempo stabile con qualche nube nel corso della mattinata, ampie schiarite nel corso delle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno poco nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutta la regione; maggiori schiarite al pomeriggio lungo la costa e sui settori interni, locali piogge sui rilievi. Tempo asciutto in serata.

Italia

Giornata migliore al nord Italia con cieli poco nuvolosi al mattino e condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e in Appennino, in esaurimento entro sera. Tempo stabile sulle regioni centrali al primo mattino eccetto sulla Toscana con locali e deboli piogge. Possibili piogge o acquazzoni durante le ore pomeridiane sui settori interni, mentre lungo le coste il tempo si manterrà asciutto. Precipitazioni assenti in serata e nottata.

Altre giornata con variabilità asciutta al sud Italia salvo qualche breve pioggia o acquazzone al pomeriggio sui settori interni peninsulari. Migliora ovunque in serata con fenomeni assenti sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori.

Temperature in aumento sia nei valori massimi.

