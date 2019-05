Presentata la candidatura di Claudio Taglia ad europarlamentare per Casapound

uscia – VITERBO – Si è svolta ieri sera, presso i locali del Borgo a Bagnaia, la presentazione di Claudio Taglia per la candidatura all’Europarlamento. Unico candidato di tutta la destra nella Tuscia, l’ unico vero sovranista. NewTuscia – VITERBO – Si è svolta ieri sera, presso i locali del Borgo a Bagnaia, la presentazione di Claudio Taglia per la candidatura all’Europarlamento. Unico candidato di tutta la destra nella Tuscia, l’ unico vero sovranista.

Parola d’ordine, uscita immediata da Euro ed UE. Non esiste una vera sovranità, come spiegato ieri sera, all’interno di questa gabbia usurocratica, che da quarta potenza economica mondiale, in pochi anni, ci ha portato, con le politiche di austerity, ad essere l’ottava.

Tornare a stampare moneta per far ripartire l’economia, tornare ad essere veramente indipendenti e sovrani per ridare un futuro alle nostre nuove generazioni. Casa, lavoro, ricchezza, figli, questo vogliamo. Quello che fino a qualche anno fa era una cosa normale, oggi, obnubilati dagli stregoni del liberismo e dell’usura, sembra una chimera.

Non c’è futuro per l’Italia senza uscita da Euro ed UE, per questo il 26 maggio prendi coraggio e vota per la libertà e l’indipendenza della tua nazione.