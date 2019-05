Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – VITERBO – Potere al Popolo Tuscia e USB Viterbo manifestano solidarietà e vicinanza alle forze della sinistra viterbese, che ieri sera hanno subìto un secondo episodio di intimidazione in pochi giorni.

Gentaglia ha imbrattato con escrementi l’esterno e la bacheca della Casa del Popolo “Rosa Luxemburg”, sede del Circolo di Viterbo e della Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. Denunciamo con forza l’ennesimo atto intimidatorio da parte di ignoti, che in questo caso – visto il materiale utilizzato – sono stati finalmente in grado di firmarsi in modo chiaro e definitivo.