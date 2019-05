NewTuscia – VITERBO – Parcheggio selvaggio, nelle piazze del centro scattano i controlli serali della Polizia Locale. A comunicarlo è direttamente il comandante della Polizia Locale Mauro Vinciotti.

“Si raccomanda ai cittadini di non usare le principali piazze del nostro centro storico come parcheggio. Ricordiamo che dopo le 20 la sosta negli stalli blu è gratuita, mentre dopo le ore 21 si può lasciare la propria auto al parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria, ovvero a due passi dal centro, al costo di cinquanta centesimi per l’intera notte”.

“Stiamo parlando di senso civico – ha aggiunto il sindaco Giovanni Maria Arena -. Liberiamo le piazze dalle macchine, in un’ottica di civiltà e decoro. E anche come forma di rispetto verso la città e verso i numerosi turisti che scelgono di visitare il nostro centro storico”.