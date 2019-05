“Luce oltre il silenzio”, scritto e diretto da Giuseppe Racioppi

NewTuscia – ROMA – Lunedi 13 maggio 2019 alle ore 11, presso l’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali – in Viale Regina Margherita 286 Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Docu-Film “LUCE OLTRE IL SILENZIO”, scritto e diretto dal regista Giuseppe Racioppi.

In “Luce oltre il silenzio”, viaggio struggent e tra le luci e le ombre del mondo della moda,la parola è assente, e tra dolore, perdizione, spiritualità e riscatto è la musica la vera protagonista. Con la sua immanenza, i suoi colori e le sue dinamiche inonda tutte le scene ed è stata appositamente composta dal Maestro Vincenzo Incenzo. Il brano portante è “Il primo giorno dell’estate” estratto dal suo primo album da cantautore “Credo”,prodotto Renato Zero, che ha battezzato la canzone come un futuro classico della musica italiana. Alcuni ciak del docufilm rielaborati in una chiave immaginifica da Luca Bizzi, compongono anche il videoclip del brano.

Saranno presenti i tre straordinari e intensi protagonisti: Eva Grimaldi (Nina),interprete di film e fiction televisive, Mario Ermito (Franco),attore di film e fiction, reduce dallo spettacolo televisivo di Rai1 Tale e Quale Show; Diletta Laezza (Giulia) giovane attrice emergente. L’autore delle musiche Vincenzo Incenzo, e lo stilista Antonio Ventura De Gnon, (suoi alcuni abiti haute couture); ed anche Matteo Bompani, Giulio Dicorato, Adele Vitale, Giulia Berardi, Iole Mazzone e la bambina Eleonora Santia Notari, Nicola Pagano e Martina Montefusco.

Il docu-film è stato realizzato grazie al finanziamento stanziato dal Comune di Ascoli Piceno tramite il Progetto “From past to smart”, elaborato dall’Associazione Culturale “Chipiùun-eart” di Roma. L’Amministrazione comunale ha accolto la proposta di questo corto, pronto a partecipare ai vari festival nazionali e internazionali, allo scopo di promuovere il territorio e sue bellezze architettoniche; indispensabile la collaborazione di numerosi sponsor e la fattiva presenza del produttore esecutivo Giampietro Preziosa di InthelFilm, che ha creduto nel suo autore, Giuseppe Racioppi, noto regista ed esperto del mondo della moda, e nei suoi fedeli collaboratori: Vittorio Sodano, docente di varie Accademie di Belle Arti, pluripremiato come miglior truccatore per gli effetti speciali al Davide di Donatello e per 2 volte nomination al Premio Oscar;Marco Tani direttore della fotografia “cinematographer”, che ha firmato film e fiction tv di grande successo, tra i quali Ultimo ed Il Tredicesimo Apostolo;Sonia Giacometti financial manager; Patrizia Ceruleo, casting director e per gli abiti: la Sartoria Francesca Eboli, Emilio Ricci Luxury per My Natural Dream, e l’azienda di abbigliamento ed accessori Modaiole.

La conferenza stampa si chiuderà con un Vin d’Honneur offerto dalle aziende provenienti dalla Regione Marche, sponsor del docu-film.

E’ in programma, a breve, anche la presentazione di “Luce oltre il silenzio” presso il Comune di Ascoli Piceno, promotore del corto, e dove si sono girate la maggior parte delle scene.

NOTE DI REGIA

Combattere senza respiro per estirpare il male.

Pensato prima come un film, ”LUCE OLTRE IL SILENZIO ” è un real – life, un progetto che affronta il tema dei percorsi di vita attraverso gli ambienti della moda. Storie, incontri, amicizie sbagliate che possono trasformare quel mondo alla apparenza dorato in una gabbia in cui a regnare sono la droga, la prostituzione, fino allo stupro. La degenerazione delle luci del palcoscenico, un cliché che appartiene ad un modo di vivere spesso sottovalutato e che va sconfitto. La notorietà, il successo, lo sfarzo, le illusioni, i venditori di finto successo: fatti e personaggi incontrati nella mia vita di regista, che mi interessava testimoniare.