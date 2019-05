Festa di Sant’Isidoro a Fastello e del Ss. Crocifisso a Bagnaia, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Festa di Sant’Isidoro agricoltore a Fastello dal 10 al 12 maggio e celebrazione Santissimo Crocifisso a Bagnaia domenica 12 maggio, attenzione ai divieti. Per quanto riguarda Fastello è prevista l’interruzione del traffico veicolare, dalle ore 15 del giorno 10 maggio alle ore 24 del giorno 12 maggio, in via e piazza Santa Lucia Filippini, strada Collina. Sarà consentito il passaggio degli autobus del trasporto pubblico locale. Dalle ore 12 alle ore 12,30 di domenica 12 maggio potrà essere interrotto il traffico su strada Fastello durante il passaggio della processione religiosa (ord. n. 199 del 20/04/2019 – polizia locale).

Per quanto riguarda invece Bagnaia, dalle ore 10 di domenica 12 maggio fino al termine del corteo religioso, potrà essere interrotta la circolazione veicolare lungo il seguente percorso: piazza XX Settembre, via Giambologna, via Zuccari, piazza XX Settembre, piazza Castello, via Malatesta, piazza XX Settembre, chiesa di San Giovanni. Possibile interruzione anche nel pomeriggio, dalle ore 17,30 fino al termine della processione religiosa, lungo il seguente percorso: piazza XX Settembre, viale Fiume, via della Fontana del Pegaso e largo San Pio da Pietralcina (celebrazione santa messa) e percorso inverso (ord. n. 200 del 20/4/2019 – polizia locale).