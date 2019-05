Europee Pd, Smeriglio e Novelli a Viterbo alle Terme Salus

NewTuscia – VITERBO – Massimiliano Smeriglio e Lina Novelli candidati del Pd alle elezioni Europee saranno l’11 maggio a Viterbo per un incontro con gli elettori della Tuscia. L’iniziativa si t errà alle 17,30 alla Terme Salus (strada Tuscanese 26/28). Interverranno l’assessora regionale alle Politiche sociali, al welfare e agli enti locali Alessandra Troncarelli e il consigliere regionale Enrico Panunzi.

“Vogliamo portare in Europa il “modello Lazio” – spiegano i promotori dell’incontro -. Ovvero un modello di politica vicino alle persone, capace di affrontare e risolvere i problemi. Un esempio concreto di buona amministrazione. Massimiliano Smeriglio ha deciso di lasciare la carica di vice presidente della Regione Lazio e mettere tutto il suo impegno per vincere questa sfida. Lina Novelli è sindaca di Canino e ha fatto molto per il suo territorio. L’Europa deve cambiare. Per farlo occorre un Partito democratico forte, a rappresentare l’Italia”.