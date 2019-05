Il duo Gallo-Bosi pronto per Franciacorta, seconda tappa del trofeo Supercup

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Asd X Car Motorsport è pronta a tornare in pista per il secondo appuntamento del Trofeo Supercup, in programma all’autodromo di Franciacorta (BS), dal 10 al 12 Maggio: weekend che si prospetta davvero interessante, visto che si svolgerà nel contesto della “ Nascar Euro-series”, il campionato europeo de dicato alle americane vetture Nascar.

A prendere il via alla gara vi sarà il duo composto dal pilota di Civita Castellana Luigi Gallo e dal ravennate Stefano Bosi, a bordo di una Mini John Cooper Works, nella classe turismo 3 della prima divisione: i due piloti, sono intenzionati a riscattare l’opaca prestazione di Magione, su un circuito nuovo che si dovrebbe adattare alle caratteristiche della vettura inglese.

Il programma di gara prevede due sessioni di prove libere ( alle 14.40 ed alle 16.10) venerdì 10 maggio, mentre sabato 11 sono previste le qualifiche alle ore 14.20 e gara 1 alle ore 17.50. Domenica 12 maggio gara 2 è prevista alle ore 9.30.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Trofeo SuperCup o sul canale Youtube del Campionato.