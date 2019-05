Campionati Italiani Studenteschi di biliardo: conto alla rovescia per la squadra dell’Itt “Leonardo da Vinci” di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La rappresentativa di quest’anno, a differenza degli anni precedenti sarà composta da solo tre giocatori, selezionati dal prof. Giuseppe Misuraca, dopo un lungo anno di preparazione, nel corso del quale si sono svolti vari tornei interni all’Istituto ed ultimamente, con la disputa a Viterbo dei Campionati Regionali Juniores che hanno visto Alessandro Pugliesi prevalere sui compagni di squadra Cristian Feliziani e Giorgio Scarponi.

Saranno questi tre allievi a rappresentare l’ITT ed il Lazio nell’importante rassegna nazionale che li vedrà opposti alle compagini di 12 regioni, cercando di difendere l’argento ottenuto lo scorso anno e magar i, se i sorteggi saranno favorevoli, fare un pensierino sul titolo.

I miglioramenti dei tre giocatori sono abbastanza evidenti, frutto del buon lavoro condotto durante l’anno sotto la guida anche del tecnico federale Massimiliano Patrizi di Bracciano (coordinatore per il 4° anno consecutivo del Progetto”Biliardo a Scuola”) e del 1^ categoria Dario Pasquini di Viterbo che collaborano attivamente con il prof. Misuraca alla formazione dei ben 30 giocatori dell’ITT. E’ di qualche giorno fa la notizia della convocazione di Alessandro Pugliesi ai Campionati Italiani di Saint Vincent in Val D’Aosta a fine giugno, sempre in rappresentanza del Lazio, e che prenderà di diritto la fascia di capitano della squadra del Da Vinci per la rassegna nazionale di Cervia.

(G.M.)