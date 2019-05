15° Festival del Volontariato. Gli appuntamenti di domani 10 maggio

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti previsti dalla quindicesima edizione del Festival del Volontariato, la manifestazione promossa dal Comune di Viterbo, attraverso la Consulta comunale del Volontariato, in programma fino al prossimo 12 maggio. Domani 10 maggio la giornata si aprirà alle 9,30 alla Sala Almadiani con il laboratorio Nonno raccontami una storia, a cura dell’Auser in collaborazione con l’istituto comprensivo Luigi Fantappiè. All’iniziativa parteciperanno i bambini delle classi III, IV e V. I prodotti artistici dei partecipanti resteranno esposti fino a sabato 11 maggio. Sempre alle 9,30, nella sala Regia di Palazzo dei Priori, è in programma l’incontro Divenire… in povertà – Le nuove povertà tra criticità, risorse e politiche di contrasto, organizzato dall’assessorato ai servizi sociali e la Caritas diocesana di Viterbo. L’incontro rappresenta la prima tappa pubblica di un percorso creato per sostenere azioni di consapevolezza e responsabilità, come cittadini e come istituzioni.

Gli eventi convegnistici vedranno la presenza dell’interprete LIS.

Il 15° Festival del Volontariato è stato presentato lo scorso martedì a Palazzo dei Priori. Nell’ambito della conferenza, è stato presentato anche il programma della quindicesima edizione dell’iniziativa Viterbo Città a Colori, in programma domenica 12 maggio. Attenzione è stata data anche agli appuntamenti promossi e organizzati dalla stessa Asl in occasione del Festival del volontariato, tra cui la seconda edizione dell’iniziativa di prevenzione e informazione, in programma alla ex chiesa degli Almadiani il 12 maggio, dalle 9 alle 13, realizzata insieme all’assessorato ai servizi sociali del Comune di Viterbo.

Si ricorda che la cena del volontariato, inizialmente prevista per il 18 maggio, è stata posticipata al 22 giugno, sempre alla parrocchia di Santa Barbara).

L’intero programma è consultabile sulla pagina Facebook Comune di Viterbo Informa.